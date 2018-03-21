Число пострадавших в аварии с автобусом в Томской области возросло до 23

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Общее число пострадавших в ДТП с автобусом в Томской области, по последним данным, составляет 23 человека, большинству помощь оказана на месте. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"По последним данным, пострадавших - 23 человека. 19-ти, в числе которых 11 детей, помощь была оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что двое взрослых и двое детей были госпитализированы.

Ранее сообщалось о двух погибших и 14 пострадавших.

По данным МЧС, авария произошла в районе населенного пункта Елизарьево Кривошеинского района, водители обоих транспортных средств погибли.

Автобус следовал по маршруту Колпашево-Томск. В диспетчерской томского автовокзала агентству сообщили, что автобус принадлежит "Колпашевскому АТП".

Тем временем, как сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, вероятной причиной аварии стала потеря управления водителем грузовика. "Есть информация, что "КамАЗ" перед столкновением занесло", - сказал собеседник агентства.