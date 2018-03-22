Детский омбудсмен посетит место стрельбы в курганской школе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Приезд уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в Шадринск ожидается в четверг в первой половине дня, сообщила агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы горадминистрации Шадринска Тамара Петкова.

"Мы ее ожидаем в районе 11 часов. Скорее всего, она посетит школу, в которой произошел инцидент, и встретится с главой города. Точный план визита уполномоченного нам пока не известен", - сказала Тамара Петкова.

Ранее сообщалось, что Кузнецова приедет в Курганскую область, чтобы разобраться в ситуации со стрельбой из пневматического пистолета в школе Шадринска. По итогам визита она намеревалась представить комплекс мер по профилактике таких трагедий.

Сообщалось, что 13-летняя учащаяся седьмого класса школы №15 в Шадринске Курганской области накануне утром обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили синяки и ссадины. Девочка не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Пистолет она взяла дома у отца.

По данным прокуратуры, причиной инцидента мог стать конфликт между учениками. Комиссия по делам несовершеннолетних примет решение, когда девочки, замешанные в стрельбе, вновь приступят к занятиям.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил специально созданной региональной рабочей группе разобраться в ситуации. На месте работает уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина.