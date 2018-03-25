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Детский омбудсмен распорядилась проверить все школы в Курганской области

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Учебные заведения города Шадринска и всей Курганской области будут проверены, заявила в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

На своей странице в фейсбуке Кузнецова сообщила, что вернулась из Шадринска, где провела межведомственное совещание относительно инцидента, в котором девочка стреляла из пневматики по одноклассникам.

"По итогам совещания будут пересмотрены подходы в оценке эффективности работы системы профилактики. Проведены проверки по образовательным учреждениям с точки зрения исполнения, а не наличия программ. Ответственные назначены, к разрешению ситуации, подключены клинические психологи для работы, с родителями и детьми", - отметила Кузнецова.

21 марта 13-летняя учащаяся седьмого класса школы №15 в Шадринске Курганской области обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили синяки и ссадины. Девочка не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Пистолет она взяла дома у отца.

Теги: Шадринск, Курганская область, Анна Кузнецова
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