Инициатор увеличения штрафа за езду без полиса ОСАГО отозвал законопроект из Госдумы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Автор законопроекта об увеличении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО до пяти тысяч рублей депутат Госдумы Сергей Вострецов отзывает свою инициативу на доработку и внесет ее уже при новом составе правительства РФ.

"Я сегодня отзываю законопроект на доработку. Мне известно, что правительство подготовило отрицательную резолюцию на мою инициативу, но считаю, что аргументация, приведенная в ней кабмином, очень слабая", - сказал Вострецов "Интерфаксу" в четверг.

Он считает, что нет логики в формулировке, которую использовало правительство в отзыве, "якобы механическое повышение штрафов не приведет к результату".

"В этом нет логики, тогда надо говорить, что и механическое повышение штрафов за превышение скорости не приведет к результату, но оно же привело", - сказал парламентарий. По его мнению, если "наказание меньше, чем правонарушение, то никто не будет бояться таких наказаний".

"Думаю, что правительство отказало, потому что оно было в замешательстве, оно сегодня находится в подвешенном состоянии и непонятно, кто будет это реализовывать", - добавил Вострецов.

"Я отзову свою законодательную инициативу, немножко с ней поработаю и подумаю, но то, что закон подобный будет принят, понимают все", - сказал Вострецов. Он отметил, что при доработке законопроекта он намерен посоветоваться с экспертами.

Ранее источник на страховом рынке сообщил "Интерфаксу" что правительство России не поддержало законопроект об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до пяти тысяч рублей. "Механическое увеличение размера штрафов не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста неправомерного поведения", - пояснил позицию правительства собеседник агентства, отметив, что предложение, по мнению кабмина, было недостаточно обосновано, не имело анализа правонарушений на всей территории России, а также статистических данных, которые могли бы свидетельствовать о росте таких нарушений. "Правительство считает, что одинаковый штраф за нарушения, представляющие собой разную общественную опасность, не соответствует принципу соразмерности наказания", - добавил источник.

В действующем законодательстве штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за не вписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса - 800 рублей. Также действующим законом предусмотрена возможность оплатить штраф в размере половины суммы. При этом установленный срок, в течение которого штраф может быть уплачен со скидкой в 50%, составляет не более 20 дней со дня вынесения постановления.