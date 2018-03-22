Правительство РФ не поддержало повышение штрафов за езду без полиса ОСАГО

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство России не поддержало законопроект депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергея Вострецова, который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до пяти тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

"Механическое увеличение размера штрафов не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста неправомерного поведения", - пояснил позицию правительства собеседник агентства, отметив, что предложение о внесении изменений в действующее законодательство, по мнению кабмина, было недостаточно обосновано, не имело анализа правонарушений на всей территории России, а также статистических данных, которые могли бы свидетельствовать о росте таких нарушений.

"Правительство считает, что одинаковый штраф за нарушения, представляющие собой разную общественную опасность, не соответствует принципу соразмерности наказания", - добавил источник.

Как сообщалось ранее, законопроект о повышении штрафов в ОСАГО был внесен в Госдуму в середине января 2018 года. Изменения планировалось внести в части 1 и 2. статьи 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В действующем законодательстве штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за не вписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса - 800 рублей. Предлагалось увеличить эти штрафы до пяти тысяч рублей.

Также действующим законом предусмотрена возможность оплатить штраф в размере половины суммы. При этом установленный срок, в течение которого штраф может быть уплачен со скидкой в 50%, составляет не более 20 дней со дня вынесения постановления.

"Таким образом, на практике получается, что недобросовестный автовладелец, который не исполнил обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и управляет автомобилем без полиса ОСАГО, имеет право в случае выявления правонарушения оплатить штраф в размере 400 рублей. У автовладельца есть соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без полиса ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки", - объяснял свою позицию Вострецов в пояснительной записке к законопроекту.