В МИД РФ назвали действия ЕС движением в фарватере антироссийской кампании

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Москве сожалеют, что Евросоюз принял решение пойти в фарватере развязанной Лондоном антироссийской кампании, которая препятствует нормализации ситуации в Европе, заявляют в МИД РФ.

"Сожалеем, что Евросоюз предпочел пойти в фарватере очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками с очевидной целью: поставить еще одно препятствие на пути нормализации ситуации на европейском континенте", - сказал на брифинге в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Он отметил, что в Москве сожалеют в связи с заявлением ЕС по "делу Скрипаля", оно представляет собой бездоказательное обвинение России. "Принятое на заседании Евросовета 22 марта заявление в связи с инцидентом в Солсбери вызывает сожаление. Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся, лишь на основании того, что нет других правдоподобных, альтернативных разъяснений, представляет собой, в сущности, бездоказательное обвинение в наш адрес", - сказал Кожин.

"Готовность Евросовета согласиться с британской версией обстоятельств инцидента в Солсбери можно объяснить только желанием поддержать премьер-министра Великобритании Мэй, оказавшуюся в трудном положении", - подчеркнул он.

"При этом отмечаем, что в этой версии событий с каждым днем появляется все больше неувязок. От небывалой скорости определения британцами российского происхождения обнаруженных на месте покушения на Сергея Скрипаля и его дочь токсинов, до выявленных прессой фактов давления на сотрудников химлаборатории в Портон-Даун со стороны британских властей", - заключил Кожин.

Он подчеркнул, что Евросоюзу следовало бы вместо этого побудить британских партнеров к началу консультаций с российской стороной по "делу Скрипаля" в рамках процедур ОЗХО. "Полагаем, что ЕСовским лидерам, если бы у них было искреннее желание помочь ходу расследования, следовало побудить британских партнеров к началу конструктивных консультаций с российской стороной в рамках предусмотренных для таких случаев процедур ОЗХО", - сказал Кожин.

"Тем более, что поддержка диалога и сотрудничества в интересах укрепления международных инструментов в сфере нераспространения, в частности, конвенции "О запрещении химического оружия", - заключил он.

Позиция Евросоюза

На саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в РФ, сообщала в ночь на пятницу пресс-служба союза. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которого цитирует агентство Associated Press, "посол ЕС в РФ отзывается для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он отметил, что это "мера", а не "шаг в рамках санкций", и что посол не был отозван из российской столицы окончательно.

Ранее лидеры Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором поддержали выдвинутые Великобританией в адрес России обвинения в отравлении экс-офицера ГРУ и его дочери. "Весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения", - говорилось в нем.