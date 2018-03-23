Евросовет вслед за Лондоном назвал Россию ответственной за отравление Скрипаля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил вечером в четверг через твиттер, что саммит ЕС принял точку зрения Лондона о вероятной ответственности России за инцидент в Солсбери.

"Европейский совет согласен с правительством Великобритании, что, скорее всего, Россия несет ответственность за атаку в Солсбери и что нет другого правдоподобного объяснения", - написал Туск.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 марта 2018 г.

Ранее глава Европейского совета в письме-приглашении на саммит главам государств и правительств стран ЕС отметил: "На фоне атаки в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но также сделать практические выводы, так как этот инцидент бросает вызов нашей общей безопасности".

Он добавил, что на рабочем ужине в четверг вечером лидеры ЕС обсудят выводы по инциденту с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. "В конце ужина мы примем заключение по атаке в Солсбери", - объявил Туск.

12 марта глава британского кабинета министров Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление 5 марта в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.