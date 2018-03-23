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Суд отказался принять иск оспоривших приказ ФСБ пользователей Telegram

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отказал в принятии коллективного иска пользователей мессенджера Telegram, которые считают незаконным требование спецслужб о предоставлении ключей для расшифровки переписок в мессенджере, сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

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"Из иска не следует, что обжалуемые действия нарушают права и свободы административных истцов. В связи с этим суд отказал в принятии данного искового заявления", - сказала она.

Ранее в Мещанский суд Москвы был подан коллективный иск от 35 заявителей - пользователей Telegram, которые требовали признать незаконными действия ФСБ в части истребования у мессенджера ключей для расшифровки переписки всех его пользователей.

Истцы считают, что действия спецслужбы ставят под угрозу распространение конфиденциальной информации пользователей мессенджера и нарушают их права, гарантированные законодательством, в том числе право на неприкосновенность частной жизни.

Верховный суд России 20 марта отказал Telegram в признании недействующим приказа ФСБ РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей интернета.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, в которой приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда. 12 декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал решение суда по этому делу законным.

Теги: Москва, Telegram
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