Глава управления ФАС по Дагестану отправлен под арест

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест главу управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Дагестану Кубасая Кубасаева, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Кубасаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", - говорится в постановлении судьи Евгении Николаевой.

Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, глава дагестанского УФАС может скрыться от следствия суда и иным образом воспрепятствовать производству расследования, которое находится на первоначальной стадии.

Вместе с тем суд отказался удовлетворить ходатайства защиты Кубасаева об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Москве. По словам адвоката фигуранта, его подзащитный имеет ряд хронических заболеваниях, а на его иждивении находятся жена и четверо малолетних детей.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год Кубасаев получил от начальника "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика" Дагестана Шамиля Кадиева взятки в виде денег и другого имущества на общую сумму в 2,6 млн рублей.

В результате, считает следствие, главный антимонопольщик Дагестана совершил незаконное бездействие и общее покровительство в пользу взяткодателя, не препятствуя проведению республиканской "Дирекцией единого государственного заказчика - застройщика" аукционов на право заключения государственных контрактов.

В ходе обыска дома у Кубасаева были обнаружены ружье и часы, полученные им якобы в виде взятки.

Проверки в Дагестане

В начале 2018 года в Дагестан прибыла спецкомиссия представителей прокуратуры, МВД и ФСБ для проверки соблюдения законности в республике. Была проведена антикоррупционная операция, по итогам которой были задержаны высокопоставленные чиновники.

5 февраля были арестованы экс-председатель правительства Дагестана, двое его заместителей, а также бывший министр образования и науки. Бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей. Кроме того, объявлен в розыск врио министра ЖКХ и архитектуры Ибрагим Казибеков.

Всего, по словам врио главы республики Владимира Васильева, около сотни руководителей в Дагестане уличены в различных нарушениях.