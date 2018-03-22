Минобороны обнародовало выбранные пользователями названия для вооружений

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - По итогам голосования интернет-пользователей крылатая ракета с ядерной энергоустановкой получила название "Буревестник", ядерный подводный беспилотник назван "Посейдон", а боевой лазер - "Пересвет", сообщили в Минобороны РФ.

"Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось в 20:00 по московскому времени 22 марта", - заявили в военном ведомстве.

Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой пользователи выбрали "Буревестник".

Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон".

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) заявил, что новейшее российское вооружение уже сегодня официально получит названия, выбранные интернет-пользователями.

"Почти 8 млн человек откликнулось и приняло участие в выборе этого названия - это значит, что россиянам не безразлична судьба российской армии, судьба России, состояние ее боеспособности и боеготовности", - считает замминистра обороны.

1 марта, по инициативе президента РФ Владимира Путина, высказанной им в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию, на официальном сайте Минобороны России был запущен сервис для сбора предложений названий новейших российских стратегических вооружений: беспилотного подводного аппарата, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и боевого лазерного комплекса. Все присланные варианты были учтены и проанализированы. В результате на голосование было выдвинуто по 50 наиболее популярных названий.