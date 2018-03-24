В России создадут супер-прицел для борьбы с беспилотниками

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Новейшую оптическую систему для борьбы с беспилотниками разрабатывают в России, она будет устанавливаться на различную технику, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сейчас создаются электронные системы для того, чтобы засекать БПЛА на серьезном отдалении и своевременно уничтожать. Это оптико-электронные комплексы, которые имеют очень хорошие показатели по дальности распознавания, точности координат", - сказал собеседник агентства.

По его словам, комплексы могут устанавливаться на корабли, бронеавтомобили и другие платформы. "Уже созданы опытные образцы таких систем", - заявил источник.

Между тем, ранее Минобороны РФ обнародовало выбранные россиянами названия для новейших вооружений, о которых рассказал президент России Владимир Путин 1 марта в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.