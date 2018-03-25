Трехлетняя девочка на Камчатке погибла под упавшей глыбой льда

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после смерти трехлетней девочки, погибшей от удара глыбы льда, которая свалилась на нее с гаража в Петропавловске-Камчатском, сообщает в воскресенье Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, трагедия произошла в воскресенье днем на территории гаражно-строительного кооператива №72 по улице Войцешека в краевом центре. "С козырька одного из гаражей на девочку упала наледь. Ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи", - сказали в СКР.

Следователи СКР выясняют обстоятельства случившегося.

В свою очередь, пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского отмечает, что глава краевого центра Виталий Иваненко поручил контрольному управлению горадминистрации провести проверки собственников зданий на предмет содержания территорий.

"Неоднократно каждый год и в течение всего зимнего сезона мы предупреждали руководителей управляющих компаний, владельцев различных зданий и сооружений, гаражей, что следует организовать работу по своевременной очистке крыш. Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, - цитирует пресс-служба Иваненко. - Контрольному управлению администрации Петропавловска-Камчатского поручено провести проверки на территории городского округа на предмет содержания территорий и очистки крыш от снега и сосулек и принять жесткие меры к нерадивым собственникам".

На прошлой неделе в Курске на двухлетнего мальчика, гулявшего с сопровождающей, рухнула глыба льда с многоэтажки. Ребенок попал в больницу, полиция начала проверку в связи с инцидентом.