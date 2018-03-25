Мужчина погиб от упавшей с крыши наледи в Воронеже

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Следственный органы проводят проверку в связи с гибелью мужчины от удара глыбы льда в центре Воронежа, сообщил "Интерфаксу" в воскресение представитель регионального СУ СКР.

По словам собеседника агентства, наледь упала на прохожего с крыши дома в воскресенье днем на улице Театральной.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказал он. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском погибла трехлетняя девочка от удара глыбы льда, которая упала на нее с гаража. Было возбуждено уголовное дело.