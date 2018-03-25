Площадь пожара в торговом центре в Кемерово выросла до 1,5 тысяч кв. метров

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пожару в торговом центре в Кемерово присвоен третий ранг сложности, площадь возгорания увеличилась с 450 до 1,5 тысяч кв. метров, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МЧС.

"На месте задействовано более 200 человек и 20 единиц техники", - сказали в пресс-службе, добавив, что на месте также работают психологи МЧС.

Ранее сообщалось, жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" стали четверо детей, их тела были обнаружены в зале кинотеатра. По предварительным данным, именно в кинозале находился очаг возгорания. По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, людей из кинотеатра выводили контролеры.

Однако позднее в Следственном комитете сообщили, что погибшие находились в детской комнате торгового центра. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По данным источника "Интерфакса", семь человек обратились за медицинской помощью. Один из пострадавших выпал с третьего этажа, пытаясь спастись. Его состояние пока неизвестно.