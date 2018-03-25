Пожар в торговом центре в Кемерово начался в батутной комнате

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - По предварительной версии, очаг возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку, сообщил собравшимся родственникам пропавших без вести людей вице-губернатор Владимир Чернов.

"Предварительная версия - что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия - в этой батутной (комнате - ИФ) воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", - сказал он.

По словам вице-губернатора, сейчас представители следственных органов ведут опросы собственников, которые были во время пожара в торговом центре.

"У нас куча вопросов сейчас, и у нас, и у следствия, которые мы обращаем ко всем людям, кто здесь был. Почему "сигналка" не сработала? Почему система оповещения не сработала?", - сказал Чернов.

Представители МЧС сообщили родственникам, что пока не могут добраться до кинозалов, так как там от температуры начали "складываться конструкции".

Согласно последним данным Следственного комитета, в результате пожара погибли пять человек - три женщины, ребенок и мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

Изначально предполагалось, что возгорания мог находиться в одном из кинозалов. Вместе с тем, очевидцы сообщили агентству, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4-м этаже торгового центра. Кроме того, очевидцы рассказывали, пожарная сигнализация не сработала, и людей из кинотеатра ТЦ выводили контролеры.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в центре Кемерово произошел в воскресенье днем. Огонь не удается потушить до сих пор. В Кемеровской области был введен режим чрезвычайной ситуации.