Спасатели не нашли тел погибших на трех из четырех этажей горящего ТЦ в Кемерово

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Спасатели к настоящему времени прошли три этажа горящего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин.

"Прошли первый, второй, третий этаж - тел не обнаружено. Пробиваемся на четвертый, но пока температура не дает это сделать", - сказал он.

По его словам, к настоящему времени возгорание локализовано на площади порядка 1200 кв. метров, дальнейшее распространение огня приостановлено.

Ранее заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин сообщил, что после начала пожара в торговом центре родственники не могут найти 35 человек. Они считаются пропавшими без вести.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в центре Кемерово произошел в воскресенье днем. Огонь не удается потушить до сих пор. В Кемеровской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным Следственного комитета, в результате пожара погибли пять человек - три женщины, ребенок и мужчина. За медицинской помощью обратились более 32 человек.

Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что по предварительной версии, очаг возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.