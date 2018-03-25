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При пожаре в Кемерово погибли 37 человек

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При пожаре в Кемерово погибли 37 человек
Во время ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове
Фото: ТАСС, Данил Айкин

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 37 человек, сообщает телеканал "Россия 24" (ВГТРК) со ссылкой на оперативный штаб МЧС.

"37 человек погибли по последним данным оперативного штаба МЧС",- сообщили в эфире телеканала.

Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов подтвердил, что двое погибших были найдены при входе, еще 13 - в зале.

"Поиски продолжаются, задействованы 120 человек", - сказал вице-губернатор.

Следственный комитет также подтверждает это количество. "На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале СКР.

Ранее источник в службе скорой помощи подтвердил гибель 22 человек. Другой источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что экстренные службы и правоохранители города пытаются установить местонахождение почти 70 человек.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Кемерово, чтобы на месте проконтролировать работы по ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и оказание помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе министерства.

Пожар в торговом центре в Кемерово

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Теги: Россия, Кемерово
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