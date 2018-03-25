Источник сообщил о 40 жертвах пожара в кемеровском ТЦ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 40 человек, шансов найти живых практически нет, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие", - сказал источник.

Ранее оперативный штаб МЧС отчитался о 37 погибших в Кемерове. Это же количество подтвердил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Кемерово, чтобы на месте проконтролировать работы по ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и оказание помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе министерства.