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Спасатели ликвидировали пожар в кемеровском ТЦ

Есть обновление от 23:34

В числе погибших - девочка, родственница губернатора области Амана Тулеева

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре в Кемерово ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожар ликвидирован",- сказал собеседник агентства.

Сейчас, по словам заместителя начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгения Дедюхина, более 500 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, идет проливка здания. Всего в тушении пожара было задействовано 104 единицы техники.

Дедюхин отметил, что обследованы два кинозала, третий пока остается недоступным для пожарных.

Всего медицинская помощь оказана 50 пострадавшим, 43 человека из них госпитализированы.

Ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что количество погибших возросло до 40 человек, и шансов найти живых практически нет. Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов и пресс-служба Следственного комитета сообщали о 37 погибших. По информации источника в областной администрации, в числе погибших - девочка, родственница губернатора области Амана Тулеева. С родственниками погибших и пострадавшими работают около 30 психологов МЧС.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Кемерово, чтобы на месте проконтролировать работы по ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и оказание помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе министерства.

Теги: Россия, Кемерово
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