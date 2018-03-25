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Вероятной причиной пожара в Кемерово назвали неисправную электропроводку

Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является

Вероятной причиной пожара в Кемерово назвали неисправную электропроводку
Ликвидация пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове
Фото: ТАСС, Данил Айкин

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре в Кемерово, который унес жизни десятков людей, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник.

Будут рассмотрены и иные версии произошедшего.

"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу", - сказал источник.

Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.

"Не исключено, что могло иметь место неумышленное неосторожное обращение с огнем в одном из помещений центра. Однако это порождает дополнительные вопросы к пожарной сигнализации. Очевидцы утверждали, что не слышали предупреждающих сигналов", - сказал источник.

Ранее вице-губернатор Владимир Чернов сообщил собравшимся родственникам пропавших без вести, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

"Предварительная версия - что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия - в этой батутной (комнате - ИФ) воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", - сказал он.

По словам вице-губернатора, сейчас представители следственных органов ведут опросы собственников, которые были во время пожара в торговом центре.

"У нас куча вопросов сейчас, и у нас, и у следствия, которые мы обращаем ко всем людям, кто здесь был. Почему "сигналка" не сработала? Почему система оповещения не сработала?", - сказал Чернов.

Ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что количество погибших возросло до 40 человек, и шансов найти живых практически нет. Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов и пресс-служба Следственного комитета сообщали о 37 погибших. 43 человека них госпитализированы

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров, а поздно вечером — ликвидирован. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля.

Пожар в торговом центре в Кемерово

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Теги: Россия, Кемерово
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