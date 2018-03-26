Глава МЧС из Кемерово доложил Медведеву о ходе спасательной операции в торговом центре

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев заслушал доклады главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Ольги Голодец о мерах, предпринимаемых в связи пожаром в торговом центре Кемерово.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, глава МЧС доложил Медведеву о ходе тушения пожара. Министр подчеркнул, что пожар - высокой степень сложности, и сообщил, что для его ликвидации развернуты все возможные спасательные мощности.

Выслушав доклад Скворцовой, премьер поручил ей отправиться в Кемерово, чтобы не только на месте организовать квалифицированную помощь пострадавшим, но и в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов, сказала Тимакова.

В свою очередь Голодец доложила главе правительства о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших на пожаре, добавила пресс-секретарь премьера.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров, а поздно вечером открытое горение было ликвидировано. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что количество погибших возросло до 40 человек, и шансов найти живых практически нет. Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов и пресс-служба Следственного комитета сообщали о 37 погибших.