При пожаре в Кемерове пропал 41 ребенок

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Кемерово после пожара в торговом центре неизвестна судьба 41 ребенка, подтвердил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Андрей Мамченков.

"По предварительным данным сейчас проводится поиск 41 ребенка", - сказал он.

Между тем, доступ к третьему кинозалу на четвертом этаже ТЦ по-прежнему отсутствует.

"Доступ затруднен как обрушившимися конструкциями так и сильным задымлением", -сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, на четвертом этаже просели несущие конструкции здания.

"Скорее всего, проведение пожарных работ на этаже придется приостановить", - сказал источник.

Есть данные о возможности обрушения конструкций между четвертым и третьим этажами ТЦ", - сказал собеседник агентства.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров, а поздно вечером открытое горение было ликвидировано. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что количество погибших возросло до 40 человек, и шансов найти живых практически нет. Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов и пресс-служба Следственного комитета сообщали о 37 погибших.