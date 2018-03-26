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МЧС заявило о 37 погибших, 84 пострадавших и 64 пропавших без вести во время пожара в Кемерове
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После пожара в Кемерове без вести пропали 64 человека

Есть обновление от 01:59

Девять детей числятся среди погибших

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Устанавливается судьба 64 человек после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин.

"По заявлениям родственников пропавшими без вести числятся 64 человека", - сказал он.

Девять детей числятся среди погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил Дедюхин.

"Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно среди них девять детей", - сказал он на заседании оперативного штаба.

Ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что количество погибших возросло до 40 человек, и шансов найти живых практически нет. Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов и пресс-служба Следственного комитета сообщали о 37 погибших. 43 человека госпитализированы

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров, а поздно вечером открытое горение было ликвидировано. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля.

Пожар в торговом центре в Кемерово

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Теги: Россия, Кемерово
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