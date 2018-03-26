После пропажи двухлетней девочки в Республике Алтай возбуждено дело

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Республике Алтай ищут двухлетнего ребенка, пропавшего трое суток назад, сообщает пресс-центр республиканского следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, 23 марта в обеденное время девочка находилась вместе со своим отцом на улице около дома, недалеко от которого протекает река Кокса. В это время мужчина ремонтировал принадлежащий ему автомобиль и за ребенком не наблюдал. Примерно через 20 минут он обнаружил, что дочери рядом нет и вместе с родственниками начал поиски. Когда поиски не дали положительного результата, мать девочки сообщила в правоохранительные органы об исчезновении ребенка", - говорится в сообщении.

По факту исчезновения ребенка возбуждено дело по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

К поисковым мероприятиям привлечены силы МЧС, полиции, УФСИН, УФССП, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск.