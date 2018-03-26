Посольство РФ призвало власти США избежать негативных последствий в связи с "делом Скрипаля"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - У США еще есть возможность избежать негативных последствий для российско-американских отношений при взвешенном и сдержанном подходе к так называемому "делу Скрипаля", говорится в распространенном заявлении посольства России в Вашингтоне.

"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях", - подчеркивает российское посольство.

В заявлении говорится, что "сейчас важно спокойно, профессионально разобраться в трагедии, выработать совместные меры, чтобы подобное не больше не повторилось".

"В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации - как главного союзника Даунинг-стрит - возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности", - призывает российское посольство.

В заявлении отмечается, что в американских СМИ еще до завершения расследования в деле отравления бывшего британского агента Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери "явно с подачи русофобских кругов вашингтонского истеблишмента, развязана очередная громкая антироссийская кампания".

Посольство предупреждает: "Мы уже не раз доказывали, что на любые выпады ответим той же монетой. Любые советы "наказать Россию" - предложения нанести как минимум этот же урон самим себе".

"Отношения России и США - более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов", - говорится в заявлении.

СМИ в последние дни сообщают, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность высылки группы российских дипломатов из солидарности в Великобританией в "деле Скрипаля", как это ранее сделал Лондон.