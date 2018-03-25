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В России Отравление Сергея Скрипаля

В Минобороны РФ заявили о наличии подтверждения разработки "Новичка" в США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко заявил, что Соединенные Штаты вели разработку газа "Новичок", которым, как утверждается, был отравлен в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. По словам Рыбальченко, есть документ, который это подтверждает.

"Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", - сказал Рыбальченко в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

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По его словам, это вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США.

"Самая интересная подробность в этой истории - в следующих версиях базы данных, они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ - мы этой записи не обнаружили", - сказал российский военных химик.

"Куда оно делось, я не могу объяснить", - сказал Рыбальченко.

"Дело Скрипаля"

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Теги: Сергей Скрипаль, Минобороны
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