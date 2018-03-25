Экс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и Лондоном

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Бывший британский посол в России Тони Брентон считает, что дипломатический конфликт между Москвой и Лондоном сойдет на нет в течение ближайших нескольких месяцев; об этом он рассказал в опубликованном в воскресенье интервью Independent.

Издание отмечает, что Брентон представлял интересы Великобритании в Москве после отравления в Лондоне Александра Литвиненко. Отвечая на вопросы Independent, дипломат напомнил о случае 2007 года, когда 15 военнослужащих британского флота были захвачены в плен Ираном и освобождены при содействии России, которая сумела оказать необходимое воздействие на Тегеран.

"Такие вещи происходят довольно часто, и без помощи России нам не обойтись", - заявил он. "В рамках санкций мы на время сократили контакты с Россией на высоком уровне. Но в течение нескольких месяцев это ограничение начнет сходить на нет, поскольку для решения подобных вопросов подобные контакты необходимы".

Он также привел в пример санкции, введенные США и ЕС против России после присоединения Крыма, отметив, что это не привело к прекращению контактов между главой МИД Сергеем Лавровым и экс-госсекретарем США Джоном Керри.

"Очевидно, что мы должны были отреагировать решительно и твердо на безобразный случай со Скрипалем", - сказал Брентон. "Конечно, мы должны принять меры для того, чтобы минимизировать возможность повторения таких происшествий в будущем. Но мы не должны окончательно сжигать мосты, чтобы иметь возможность восстановить отношения", - добавил он, отметив, что считает некоторые высказывания британских официальных лиц излишне жесткими.