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Экс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и Лондоном

По его словам, контакты на высоком уровне слишком необходимы обеим сторонам

Экс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и Лондоном
Экс-посол Великобритании в России Тони Брентон
Фото: Reuters

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Бывший британский посол в России Тони Брентон считает, что дипломатический конфликт между Москвой и Лондоном сойдет на нет в течение ближайших нескольких месяцев; об этом он рассказал в опубликованном в воскресенье интервью Independent.

Издание отмечает, что Брентон представлял интересы Великобритании в Москве после отравления в Лондоне Александра Литвиненко. Отвечая на вопросы Independent, дипломат напомнил о случае 2007 года, когда 15 военнослужащих британского флота были захвачены в плен Ираном и освобождены при содействии России, которая сумела оказать необходимое воздействие на Тегеран.

"Такие вещи происходят довольно часто, и без помощи России нам не обойтись", - заявил он. "В рамках санкций мы на время сократили контакты с Россией на высоком уровне. Но в течение нескольких месяцев это ограничение начнет сходить на нет, поскольку для решения подобных вопросов подобные контакты необходимы".

Он также привел в пример санкции, введенные США и ЕС против России после присоединения Крыма, отметив, что это не привело к прекращению контактов между главой МИД Сергеем Лавровым и экс-госсекретарем США Джоном Керри.

"Очевидно, что мы должны были отреагировать решительно и твердо на безобразный случай со Скрипалем", - сказал Брентон. "Конечно, мы должны принять меры для того, чтобы минимизировать возможность повторения таких происшествий в будущем. Но мы не должны окончательно сжигать мосты, чтобы иметь возможность восстановить отношения", - добавил он, отметив, что считает некоторые высказывания британских официальных лиц излишне жесткими.

Дело Скрипалей

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Теги: Тони Брентон, Великобритания, Сергей Скрипаль
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