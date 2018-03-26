Глава МЧС предостерег от преждевременных выводов о причине пожара в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Специалисты пока не определились с очагом возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил журналистам глава МЧС Владимир Пучков.

"Очаг пока не установлен, лабораториям еще предстоит установить это. Пока преждевременно говорить о причинах произошедшего", - сказал Пучков.

Ранее источник в службах технического надзора региона сообщил, что неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре. "Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является", — добавил собеседник "Интерфакса". Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем.

Вице-губернатор Владимир Чернов сообщал собравшимся родственникам пропавших без вести, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

"Предварительная версия - что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия - в этой батутной (комнате - ИФ) воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", - сказал он.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Сообщалось о 84 пострадавших. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Жертвами пожара стали 48 человек. В больницах находятся 12 пострадавших. Первый этап поисково-спасательных работ планируют закончить до 18:00 понедельника.