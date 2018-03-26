Источник сообщил о 50 жертвах пожара в торговом центре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сильный пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове унес жизни как минимум 50 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Пожарные смогли попасть в ранее недоступные помещения на третьем этаже. Под завалами обнаружены несколько тел. Они сильно повреждены, и пока не удается установить точное число, речь может идти о двух-трех людях. В общей сложности число жертв превысит полсотни", - сказал источник.

По его словам, обнаруженные тела пока остаются под завалами. "Однако спасатели делают все возможное для деблокирования тел", - сказал он.

Источник сообщил, что для идентификации большинства жертв потребуется экспертиза ДНК. "Из-за обширных повреждений опознать их традиционным способом будет сложно", - сказал источник.

Ранее МЧС подтвердило гибель 48 человек. 16 человек числятся пропавшими без вести. В больницах находятся 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Первый этап поисково-спасательных работ планируют закончить до 18:00 понедельника.