Четыре человека задержаны и допрошены по делу о пожаре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщает о задержании четырех человек по делу о пожаре в кемеровском торговом центре, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала этот ТЦ.

"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания",- сообщила "Интерфаксу" представитель СК Светлана Петренко.

"Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр",- добавила она.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Жертвами пожара стали 48 человек. В больницах находятся 12 пострадавших. Первый этап поисково-спасательных работ планируют закончить до 18:00 понедельника.