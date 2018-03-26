48 человек погибли при пожаре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - По уточненным данным, при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 48 человек, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов

"Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы",- сказал Аксенов на селекторном заседании.

По его словам, "в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют".

В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что все затраты по похоронам погибших власти "возьмут на себя". По пострадавшим, которые находятся в больнице, будет принято дополнительное решение в части оказания финансовой помощи.

Отмечается, что наиболее сложный участок для работы спасателей - обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвертом этаже ТЦ, но "ушли" при обрушении на уровень третьего этажа.

Первый этап поисково-спасательных работ на месте пожара в торговом центре в Кемерово должен быть завершен до 18:00 понедельника, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщил в ходе селекторного совещания представитель администрации Кузбасса.

"В настоящее время в больницах Кемерово находятся 12 человек, в том числе 10 человек - в больнице скорой помощи. Двое в тяжелом состоянии. На амбулаторное лечение отпущены 36 человек", - сказал он.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Сообщалось о 84 пострадавших. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.