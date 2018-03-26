Лавинная опасность объявлена в 10 районах Сахалина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Предупреждение о повышенной опасности схода лавин объявлено в 10 районах Сахалина в связи с потеплением, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По ее данным, риск схода лавин прогнозируется на лавиноопасных участках Углегорского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и в Южно-Сахалинске.

"На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", - говорится в сообщении.

Туристам, охотникам, поклонникам горнолыжного спорта и обладателям снегоходов не рекомендуют выходить к лавиноопасным склонам гор. При передвижении по горной местности спасатели советуют использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).