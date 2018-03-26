Скворцова сообщила о 40 обратившихся за медпомощью после пожара в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Медики оказали помощь более чем 40 пациентам после пожара в Кемерово, сообщила журналистам в понедельник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Вчера обратилось за помощью более 40 пациентов. Большинство из них получили помощь и отпущены домой с амбулаторным наблюдением в связи с отсутствием тяжелых нарушений здоровья. На сегодняшний день в стационарах находятся 11 больных", - сказала Скворцова.

По ее словам, самым тяжелым пациентом является 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа торгового центра.

"У него в этой трагедии погибли родители и младшая сестра, он один спасся из семьи. Ребенок получил тяжелую травму, поражение грудной клетки. Из-за этого ему необходима искусственная вентиляция легких. Также у него перелом костей таза, травма органов брюшной полости, его состояние оценивается как тяжелое", - отметила Скворцова.

При этом она подчеркнула, что у мальчика наблюдается положительная динамика, есть признаки улучшения состояния.

"Мы надеемся, что ситуация окончательно стабилизируется. Наблюдаться он будет пока здесь - в детской многопрофильной больнице. Если все будет хорошо, на что мы надеемся, то реабилитационную терапию он будет проходить в ведущих реабилитационных центрах страны", - добавила глава Минздрава РФ.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

Следственный комитет России подтвердил гибель 53 человек, источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу" о 55 погибших.

По данным Скворцовой, в больницах после пожара в Кемерово остались 11 человек. Ранее сообщалось, что в больницах города остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Остаются пропавшие без вести.