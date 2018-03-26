Число жертв пожара в Кемерове достигло 56 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре в Кемерове унес жизни 56 человек, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", - сказала Петренко.

По ее словам, с начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре.

Ранее источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что обнаруженные тела пока остаются под завалами. Для идентификации большинства жертв потребуется экспертиза ДНК. "Из-за обширных повреждений опознать их традиционным способом будет сложно", - сказал источник.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили, что удалось остановить открытое горение, однако полностью ликвидировать пожар не удается до сих пор.