В больницах после пожара в Кемерово остались 11 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Из 11 госпитализированных после пожара в Кемерове в самом тяжелом состоянии находится один ребенок, он в реанимации, состоянии стабильное, сообщил глава Минздрава Вероника Скворцова.

"В стационаре 11 больных. Самый "тяжелый" - мальчик. Мама, папа и младший ребенок в семье погибли. Он получил тяжелую травму, травматический пневматит и травму грудной клетки. Повреждения костей таза, брюшной полости. Этот мальчик находится в реанимации детской многопрофильной больницы", - сказала Скворцова в сфере телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"За ночь положительная динамика и утром - стабильное (состояние). Мальчик сейчас находится на искусственной вентиляции легких, под обезболивающими. Критические периоды - сегодня-завтра", - добавила она.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

Следственный комитет России подтвердил гибель 53 человек, источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу" о 55 погибших.

Ранее сообщалось, что в больницах города остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Остаются пропавшие без вести.