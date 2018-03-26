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В МИД РФ назвали решение ЕС о высылке российских дипломатов верноподданничеством

Есть обновление от 15:22

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали планируемую высылку российских дипломатов из стран ЕС верноподданичеством и обвинили Лондон в навязывании европейцам ухудшения отношений с Россией.

"Сейчас начнется "парад суверенитетов" - верноподданнические проявления политической поддержки Лондона странами ЕС", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в фейсбуке.

"Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идет полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией", - подчеркнула она.

Она отметила, что "все, что сейчас будет происходить в публично-дипломатической сфере (отзывы, высылки и т.д.), будет объясняться в столицах Евросоюза "солидарностью" с Лондоном, как того требует единая внешняя политика ЕС".

"Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса. Захочет - начнет игру на сближение, захочет - на удаление. А вот оставшиеся в Европейском Союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами", - добавила Захарова.

Ранее порядка 20 стран ЕС объявили о намерении выслать в понедельник российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, 24 марта агентство Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщило, что президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, высказавшихся в пользу высылки из страны части российских дипломатов.

"Дело Скрипаля"

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Теги: МИД РФ, Великобритания, Сергей Скрипаль
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