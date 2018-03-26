Захарова упрекнула Запад в высылке дипломатов в день трагедии в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия разочарована действиями западных коллег, заявивших о высылке российских дипломатов в день трагедии в Кемерово, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, наши западные коллеги даже в этот день вместо того, чтобы как цивилизованные, приличные люди выражать сочувствие, соболезнования российским гражданам, к сожалению, сделали то, что они сделали", - сказала Захарова в эфире телепрограммы "60 минут" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

Представитель МИД РФ отметила, что Великобритания не предоставила никакой фактической информации об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

"За всей ситуацией с этими цифрами и высылкой дипломатов первопричиной называется ситуация вокруг Скрипалей (Сергей Скрипаля и его дочери Юлии - ИФ). На саммите Евросоюза Великобритания не предоставила странам никакой фактической информации относительно того, что произошло на ее территории. Были исключительно политические требования, лозунги и требования солидаризироваться с этой позицией", - сказала она.

"Провокация в Солсбери"

Захарова отметила, что количество высылаемых из США и высланных из Великобритании российских дипломатов не оставляет сомнений в том, что за провокацией с отравление Скрипаля "стоят сильные и мощные силы, которые находятся в Соединенных Штатах Америки и Великобритании".

Москва даст ответ каждой стране, выславшей российских дипломатов, добавила представитель МИД.

"По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты - и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности в Сиэтле", - сказала Захарова.

В понедельник США сообщили, что в связи с "делом Скрипаля" выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле. Решение о высылке российских дипломатов также приняли 14 стран ЕС, Украина и Канада. В общей сложности из ЕС и примкнувших к нему стран вышлют более 100 российских дипломатов.

"Дело Скрипаля"

В начале марта у торгового центра в британском Солсбери неизвестным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль, работавший на британскую разведку, был осужден в России за госизмену, но затем выпущен, он жил в Соединенном Королевстве. Лондон обвиняет в причастности к отравлению Скрипаля Москву, Россия все обвинения отвергает.