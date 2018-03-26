Посол РФ в США сообщил о высылке 12 человек из постпредства РФ при ООН

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля высылают 46 дипломатов из Вашингтона, два - из Генконсульства в Нью-Йорке и 12 из постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Сегодня в восемь утра был приглашен в госдепартамент к заместителю госсекретаря (Уэссу) Митчелу, который проинформировал меня, что из-за так называемого "дела Скрипалей" из Соединенных Штатов Америки выдворяются 48 российских дипломатов и дипломатических работников. Речь идет о том, что 46 человек - это то, что касается Вашингтона, и два человека из нашего генерального консульства в Нью-Йорке", - сказал он в понедельник журналистам.

Антонов добавил, что "получил дополнительную информацию, что еще 12 дипломатов объявлены персона нон грата из нашего постпредства при ООН в Нью-Йорке".

Кроме того, как сообщил посол, российское Генконсульство в Сиэтле закрывается с 30 марта.

В понедельник США сообщили, что выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле. В Госдепе США в свою очередь заявили, что среди высланных дипломатов есть разведчиков.

Решение о высылке российских дипломатов также приняли 14 стран ЕС, Украина и Канада.

"Дело Скрипаля"

В начале марта у торгового центра в британском Солсбери неизвестным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль, работавший на британскую разведку, был осужден в России за госизмену, но затем выпущен, он жил в Соединенном Королевстве. Лондон обвиняет в причастности к отравлению Скрипаля Москву, Россия все обвинения отвергает.