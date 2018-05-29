Росприроднадзор отозвал иск о приостановке деятельности "Восточного порта"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ТМУ Росприроднадзора) отозвало из городского суда города Находки (Приморский край) иск о временной приостановке деятельности АО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту "Восточный", специализируется на перегрузке угля на экспорт).

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, производство по иску прекращено во вторник.

Причина отзыва иска не уточняется.

Ранее сообщалось, что замечания к работе порта были сделаны Росприроднадзором по итогам проверки, которая проводится во всех стивидорных компаниях Находки, работающих с углем. Пресс-службе стивидора тогда же отмечала, что замечания к "Восточному порту" были оперативно устранены.

В декабре 2016 года АО "Восточный порт" стало резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ) с инвестпроектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Общий объем инвестиций в строительство третьей очереди составляет более 32 млрд рублей.

В настоящее время в структуру АО входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. С вводом третьей очереди предусмотрено увеличение пропускной способности порта до 39-40 млн тонн угля в 2019 году. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.

Единственным владельцем АО "Восточный порт" является кипрская Starlion Limited. По данным участников рынка, контроль над стивидором осуществляет "Кузбассразрезуголь".