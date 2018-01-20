Власти Бурятии пообещали поощрить спасавшую детей учительницу

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Бурятии заявили, что занятия в подвергшейся нападению школе начнутся в понедельник, пообещали поощрить учительницу школы, спасавшую детей.

"Все оценки сделаем по произошедшему - и по учителю, и по директору, и по ученикам. Поощрим учителя за те действия, которые были предприняты для спасения детей, класса. Я вчера с учителем общался", - сказал на состоявшемся в субботу совещании в правительстве республики глава Бурятии Алексей Цыденов.

На совещании было отмечено, что занятия в школе начнутся в понедельник, однако в пострадавшем от нападения классе уроков пока не будет: там до сих пор ведутся следственные действия, и ремонт еще не проводился.

Как сообщалось, утром в пятницу ученик 9 класса школы №5, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. По данному факту возбуждено уголовное дело.