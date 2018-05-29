"Новая газета" проведет собственное расследование убийства своего бывшего спецкора Бабченко

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Новая газета" проведет журналистское расследование убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщил "Интерфаксу" основатель газеты Дмитрий Муратов во вторник.

"Мы начинаем журналистское расследование убийства Аркадия. У нас есть бюро на Украине, есть сотрудники, которые хорошо его знали и поддерживали с ним отношения. Надо все тщательно исследовать, чем мы сейчас и займемся. Будет под лупой рассмотрено каждое его слово", - сказал Муратов.

До отъезда из России в 2017 году Бабченко в течение нескольких лет был военным спецкором "Новой газеты".

По словам Муратова, сам он в последний год не переписывался с Бабченко. "Он уехал на Украину и начал новую профессиональную карьеру", - уточнил Муратов.

"Старшина запаса Бабченко - абсолютно безбашенный, смелый человек, который работал у нас по самым страшным военным делам. Он был хорошо подготовлен к войне, при этом люто ее ненавидел, и тех людей, из-за которых она происходила", - рассказал Муратов.

"Я хочу сказать, что у него было много разных заявлений, с которыми я до сих пор не согласен. Но могу сказать одно - что им руководил талант, а не злоба и не корысть", - подчеркнул он.

В свою очередь российский оппозиционер Илья Пономарев предположил, что исполнителями убийств российских оппозиционных политиков могут быть бывшие бойцы украинских добровольческих батальонов.

"За последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде. Боюсь, это не последняя смерть", - написал он в своем фейсбуке.

Российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник вечером был убит несколькими выстрелами в спину на пороге своей квартиры в Днепровском районе Киева.

Бабченко - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. Ему был 41 год. В России он несколько лет работал в "Новой газете", был военным корреспондентом. Последний год жил в Киеве, работал с сентября 2017 года на крымско-татарском канале ATR.