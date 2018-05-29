Глава СПЧ назвал убийство Бабченко в Киеве провокацией

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ считает, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко является провокацией, будет добиваться допуска правозащитников к материалам дела, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы в СПЧ возмущены убийством российского журналиста Аркадия Бабченко, мы знаем его как опытного военного журналиста, со своим особым видением мира, со своим очень критическим взглядом на российскую политику. Именно поэтому его убийство носит откровенно провокационный характер", - сказал Федотов "Интерфаксу".

"Мы требуем, чтобы расследование этого убийства было проведено максимально тщательно и под пристальным общественным контролем. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы к материалам следствия были допущены российские и украинские правозащитники", - добавил он.

Глава СПЧ сообщил, что направит соответствующее письмо в среду уполномоченному по правам человека при Верховной Раде Украины Людмиле Денисовой.

Российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева.