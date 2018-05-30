Российские школьники в среду напишут первый обязательный ЕГЭ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен по математике базового уровня сдадут российские школьники в среду, он станет первым обязательным ЕГЭ основной волны в этом году.

Писать его будут 585 тыс. человек, из них 563 тыс. - выпускники школ этого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора. Это 80% участников основной волны ЕГЭ (731 тыс.) и 91% 11-классников (617 тыс.). Для проведения экзамена будет организовано 5,1 тыс. пунктов во всех регионах РФ и за рубежом. Начинается экзамен по всей стране в 10:00 по местному времени, результаты будут известны не позднее 15 июня.

Экзамен по математике - один из двух обязательных ЕГЭ наряду с русским языком, он нужен для получения школьного аттестата. С 2015 года математику можно сдавать в двух вариантах - в базовом и в усложненном профильном; профильный понадобится для поступления в вуз на математические специальности. "Базовая" и "профильная" математика проходит в разные дни: первое испытание школьники пишут в среду, а усложненный вариант пройдет в пятницу, 1 июня. Многие выпускники школ выбирают сразу оба варианта.

Экзаменационная работа по "базовой" математике состоит из 20 заданий, на них отводится три часа. Работа, в отличие от других ЕГЭ, оценивается по пятибалльной шкале, и для успешной сдачи достаточно "тройки". В пятницу на "профильной" математике работы будут оцениваться уже по 100-балльной шкале, заданий будет больше, а сложность - выше.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 28 мая по 2 июля. На экзамены зарегистрировалось 731 тыс. человек, из них 645 тыс. - выпускники этого года. Это на 28 тыс. больше, чем в прошлом году (703 тыс., 617 тыс. соответственно). Самые массовые экзамены, помимо математики, пройдут 6 июня (русский язык) и 14 июня (обществознание).

Первые экзамены основной волны прошли в понедельник, 28 мая. Тогда 104 тыс. человек писали географию и информатику, пока сообщалось лишь о девяти удаленных за шпаргалки или использование мобильных телефонов. В Рособрнадзоре отчитались, что первые ЕГЭ проведены в штатном режиме, без сбоев и утечек.