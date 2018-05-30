Путин сменил губернатора Амурской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области в связи с досрочным прекращением полномочий действующего губернатора Александра Козлова.

"Назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В среду Владимир Путин провел рабочую встречу с Орловым, в ходе которой сообщил ему о решении назначить на этот пост.

Бывший губернатор Козлов ранее был назначен на пост министра по развитию Дальнего Востока.