Что произошло за день: среда, 30 мая

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Служба безопасности Украины сообщила, что российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, на самом деле жив. Как заявил глава СБУ Василий Грицак, Бабченко участвовал в законспирированной спецоперации по предотвращению терактов. Сам журналист также присутствовал на брифинге СБУ в Киеве.

- "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Спор между компаниями может затронуть акции проектных компаний газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".

- Исчезли около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко.

- Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, был задержан испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Однако вскоре он был отпущен из полицейского участка в Мадриде. Как выяснилось, что ордер на его арест истек.

- Владимир Путин назначил врио губернаторов двух регионов. Алтайский край возглавит бывший первый зам губернатора Красноярского края Виктор Томенко. В Амурской области назначен Василий Орлов, занимавший ранее пост министра в правительстве региона.

- Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Саратовских авиалиний". Теперь авиакомпания вынуждена прикатить свою деятельность.

- Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поддержали идею продления газопровода "Турецкий поток" в Болгарию.

- В результате падения деревьев из-за порывистого ветра в Москве пострадали шесть человек.