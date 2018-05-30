Интерпол заявил, что не выдавал ордера на арест Браудера

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Интерполе в среду заявили, что не выдавали ордер о розыске и временном задержании сооснователя Hermitage Capital Уильяма Браудера.

"Не имеется, и никогда не имелось красного уведомления (фактически ордера на арест - ИФ) для Билла Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола", - говорится в заявлении организации, опубликованном в ее твиттере.

Ранее в среду Браудер сообщил, что был задержан в среду в Мадриде по действующему ордеру РФ, который является уже шестым по счету. Через несколько часов бизнесмен был отпущен.

Генпрокуратура несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно осужден за совершение финансовых преступлений. В настоящее время правоохранительные органы РФ продолжают расследование ряда уголовных дел против Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий. На протяжении этого времени Генпрокуратура неоднократно направляла в Интерпол запросы о задержании Браудера, однако Генеральный секретариат службы заявлял о невозможности его исполнения, считая преследование политически мотивированным.