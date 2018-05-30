Браудер покинет Испанию и вернется в Лондон

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, сообщил, что в настоящее время возвращается из Испании в Лондон.

"Я без проблем прошел миграционный контроль в аэропорту Мадрида, я возвращаюсь в Лондон", - написал он на своей странице в соцсети.

Ранее в среду стало известно о задержании Браудера испанской полицией по запросу РФ. Однако через несколько часов бизнесмен был отпущен. Как пояснил "Интерфаксу" представитель фонда Вадим Клеймер, "полиция освободила Браудера после того, как разобралась и выяснила, что Интерпол отказался искать и задерживать Уильяма по запросу РФ, признав, что он преследуется там по политическим мотивам".

Уголовное преследование Браудера в России

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного сотрудника фонда Сергея Магнитского.

В декабре 2017 года Браудер был приговорен к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей.

Генпрокуратура несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера. На протяжении этого времени Генпрокуратурой неоднократно направлялись в Интерпол запросы о задержании Браудера, однако Генеральный секретариат службы заявлял о невозможности его исполнения, считая преследование политически мотивированным. "Вся информация, относящаяся к запросу об аресте господина Браудера, уже удалена из баз данных Интерпола и все страны-члены Интерпола проинформированы соответствующим образом", - заявили ранее в Генсекретариате Интерпола.

Браудер категорически отвергает обвинения со стороны РФ, считая их абсурдными. Он принимал активное участие в принятии в США так называемого "акта Магнитского". Его 14 декабря 2012 года подписал президент США Барак Обама, документ предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского.