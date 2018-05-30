Испанская полиция отпустила Браудера

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, отпущен из полицейского участка в Мадриде, сообщил в среду агентству Bloomberg представитель испанской полиции.

По его словам, Браудера отпустили после того, как выяснилось, что ордер на арест, направленный Россией в Интерпол, истек.

"Я был отпущен испанской полицией после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе рекомендовал ей не выполнять запрос российской стороны о задержании", - написал позднее Браудер в своем твиттере.

Ранее в среду Браудер сообщил, что он был задержан испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного сотрудника фонда Сергея Магнитского.

В декабре 2017 года Браудер был приговорен к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей.

В октябре 2017 года Россия внесла Браудера в список розыска Интерпола. Однако сам финансист сообщал, что Интерпол заблокировал выданный по запросу России ордер на его арест. Тогда он отмечал, что Интерпол, таким образом, уже в пятый раз отклоняет запрос российской стороны.