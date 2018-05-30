В мире

Уильям Браудер арестован в Испании по запросу России

Браудер написал в своем твиттере, что в настоящее время его везут в один из полицейских участков Мадрида

Уильям Браудер арестован в Испании по запросу России
Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер
Фото: Reuters

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол.

"Меня только что арестовали в Мадриде испанские полицейские по ордеру российского Интерпола, - написал он в своем твиттере. - Прямо сейчас мы едем в полицейский участок".

Браудер также опубликовал в твиттере фотографию, которую он прокомментировал так: "На заднем сиденье испанской полицейской машины направляюсь в участок. В какой именно участок они (полицейские) не говорят".

Hermitage долгое время был одним из крупнейших и самых активных инвесторов на российском фондовом рынке. Проблемы у компании начались в 2005 году. Браудер был лишен российской визы, причем официально причины этого решения озвучены не были. Hermitage постепенно свернул работу в РФ, переориентировавшись на другие рынки.

Уголовное преследование в России в отношении представителей Hermitage началось в июне 2007 года. Тогда сотрудники ГУВД Москвы провели обыски в московских офисах компании Hermitage Capital и юридической фирмы Firestone Duncan. В ноябре 2009 года в СИЗО "Матросская тишина" скончался 37-летний аудитор Hermitage Сергей Магнитский, обвинявшийся по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Его смерть вызвала широкий общественный резонанс.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск. В этом же преступлении суд признал виновным и Магнитского.

В декабре 2017 года Браудер был приговорен к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей.

Браудер, который в свое время был одним из "популяризаторов" российского рынка в международном бизнес-сообществе, теперь периодически выступает с критикой в адрес инвестклимата и системы защиты собственности в РФ. В частности, он неоднократно брал слово на российских сессиях Всемирного экономического форума в Давосе, куда приезжает ежегодно, и задавал панелистам острые вопросы.

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Теги: Уильям Браудер, Hermitage Capital
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