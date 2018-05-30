Из-за сильного ветра в центре России пострадали три человека

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Три человека получили травмы из-за сильного ветра в средней полосе России, сообщили "Интерфаксу" в Центральном региональном центре МЧС.

"Вследствие сильного порыва ветра повреждены 126 деревьев, ведутся работы по расчистки территорий, в Республиках Марий Эл и Татарстан пострадало 3 человека", - сказали в центре.

Наибольший удар стихии пришелся на семь регионов центра России и Поволжья.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений произошло отключение энергоснабжения в ряде муниципальных образований Владимирской, Нижегородской, Кировской, Ивановской областей, Республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл. В зоне отключения находятся 238 населенных пунктов, с численностью свыше 43 тысяч человек, из них около 6000 детей, 18 социально-значимых объектов", - отметили в ЦРЦ.

Энергетики рассчитывают восстановить энергоснабжение в течение ближайших суток.